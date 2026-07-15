Institut za biologiju mora Crne Gore sproveo je analize kvaliteta morske vode na 114 lokacija duž crnogorskog primorja u periodu od 6. do 10. jula.

Rezultati su pokazali da je na 88,6 odsto lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6 odsto dobrog, dok je na 8,8 odsto lokacija ocenjena kao zadovoljavajuća.

Kako je saopštilo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna i bezbedna za kupanje i rekreaciju.

Kakva je situacija po opštinama?

U Ulcinju je analizirano 18 lokacija. Na njih 14 voda je ocenjena kao odlična, dok je na četiri lokacije kvalitet bio zadovoljavajući.

U Baru je ispitano 15 lokacija. Na 12 je voda bila odličnog kvaliteta, a na tri zadovoljavajućeg.

Najbolji rezultat među većim primorskim opštinama ostvarila je Budva, gde je analizirano 34 kupališta. Na čak 33 lokacije voda je ocenjena kao odlična, dok je na jednoj lokaciji kvalitet ocenjen kao dobar.

U Tivtu je voda bila odlična na osam od deset lokacija, na jednoj dobra, a na jednoj zadovoljavajuća.

U Kotoru je od 15 analiziranih lokacija voda bila odličnog kvaliteta na 14, dok je na jednoj ocenjena kao zadovoljavajuća.

Herceg Novi među najboljima

Odlični rezultati zabeleženi su i u Herceg Novom, gde je voda uzorkovana na ukupno 22 lokacije. Na 20 kupališta kvalitet vode ocenjen je kao odličan, na jednom kao dobar, a na jednom kao zadovoljavajući.

Građani i turisti rezultate analiza, kao i podatke o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako kupalište, mogu pratiti putem aplikacije dostupne na sajtu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.