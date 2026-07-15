Ceo događaj zabeležen je kamerom, a snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

Prema navodima lokalnih medija, osumnjičeni je pokušao da pobegne automobilom koji je bio parkiran ispred jedne prodavnice. Međutim, njegov plan nije uspeo zbog nesvakidašnjeg propusta – navodno nije spustio ručnu kočnicu, pa vozilo nije moglo normalno da se pokrene.

U tom trenutku u blizini se nalazio vodoinstalater Adam Brin, koji je primetio sumnjivog muškarca dok je bio u prodavnici. Kada je izašao napolje, neko mu je rekao da se muškarac nalazi u, kako se sumnja, ukradenom automobilu. Brin je odlučio da ga prati, a pre toga uključio je kameru na svom telefonu.

Kako je kasnije ispričao, prizor ga je u prvi mah nasmejao.

„Nisam mogao da verujem šta gledam. Ubacio je automobil u rikverc, ali je vozilo samo poskočilo unazad. Pomislio sam da je to najsmešnija stvar koju sam ikada video“, rekao je.

Ipak, vrlo brzo je shvatio da bi situacija mogla da postane ozbiljna.

„Pomislio sam da treba da ga zaustavim pre nego što neko bude povređen“, objasnio je.

Dok je prilazio automobilu, kroz šalu je dobacio vozaču: „Mislim da ti je podignuta ručna kočnica, prijatelju.“

Nekoliko trenutaka kasnije osumnjičeni je izašao iz vozila i pokušao da pobegne peške. Prema Brinovim rečima, muškarac je bacio torbe, krenuo prema njemu i zamahnuo pesnicom, nakon čega ga je oborio na zemlju.

Vodoinstalater je ispričao da je pritom iskoristio znanje iz džijudžice kako bi ga bezbedno zadržao do dolaska policije.

„Znao sam da ga ne povređujem i imao sam osećaj da sve držim pod kontrolom“, rekao je.

U pomoć su mu ubrzo pritekla još dvojica prolaznika, pa su zajedno zadržali muškarca do dolaska policijskih patrola. Nakon hapšenja, Brin je napravio selfi sa osumnjičenim, koji je ubrzo postao hit na internetu.

Iako ga mnogi nazivaju herojem, pravni stručnjaci podsećaju da građanska hapšenja mogu biti rizična i da osobe koje primenjuju prekomernu silu mogu snositi pravne posledice. Brin, međutim, kaže da se ne kaje i da bi u istoj situaciji ponovo reagovao, jer je smatrao da je najvažnije sprečiti da neko bude povređen.