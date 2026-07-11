Kejti Pajper (42) danas je poznata britanska spisateljica, televizijska voditeljka i humanitarka, ali je njen život zauvek promenjen 2008. godine kada je preživela jedno od najbrutalnijih nasilja zabeleženih u Velikoj Britaniji. Nekadašnji dečko najpre ju je silovao i nožem više puta izbo po rukama u hotelskoj sobi, a samo dva dana kasnije organizovao je još jeziviji napad. Angažovao je saučesnika koji je Kejti sačekao na ulici u severnom Londonu i bacio joj sumpornu kiselinu u lice.

Od posledica napada zadobila je teške opekotine, ostala je slepa na jedno oko, a lice joj je bilo gotovo potpuno uništeno. Lekari su odmah započeli dugotrajnu i izuzetno zahtevnu borbu za njen oporavak. Bila je u veštački izazvanoj komi 12 dana, a usledile su desetine rekonstruktivnih operacija. Hirurzi su primenili pionirsku metodu rekonstrukcije kože lica, koja je tada predstavljala veliki iskorak u plastičnoj hirurgiji. Tokom oporavka mesecima je nosila specijalnu zaštitnu masku kako bi se ublažili ožiljci i omogućilo zarastanje kože.

Policija je zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera brzo identifikovala i uhapsila napadače. Bivši partner osuđen je na doživotnu kaznu zatvora sa minimalno 16 godina iza rešetaka, dok je njegov saučesnik takođe dobio doživotnu kaznu, ali je nakon devet godina pušten na uslovnu slobodu, što je izazvalo burne reakcije javnosti.

Umesto da se povuče iz javnosti, Kejti je odlučila da svoju tragediju pretvori u borbu za druge. Odrekla se prava na anonimnost, osnovala fondaciju koja pomaže žrtvama opekotina i teških povreda lica, napisala autobiografiju koja je postala bestseler i nastavila uspešnu televizijsku karijeru. Danas je jedan od najpoznatijih simbola snage, oporavka i podrške žrtvama nasilja u Velikoj Britaniji.

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