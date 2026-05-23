U Turskoj je ponovo odjeknula priča koja je godinama izazivala šok i burne reakcije javnosti — slučaj mlade žene koja je preživela brutalan napad kiselinom, a kasnije se udala za istog muškarca koji je za taj napad osuđen.

Vest o njihovom venčanju ponovo je otvorila raspravu i podelila javnost, kako u Turskoj, tako i na društvenim mrežama širom sveta.

Napad nakon raskida

Reč je o Berfin Ozek (26) iz Iskenderuna, koja je 2019. godine preživela napad svog tadašnjeg partnera Kasima Ozana Keltika.

Prema navodima iz istrage, napad se dogodio nakon što je odlučila da prekine vezu. Tada 23-godišnji mladić joj je, kako se tvrdi, bacio kiselinu u lice.

Pre napada joj je navodno rekao:

“Ako ne možeš biti moja, nećeš biti ničija.”

Posledice su bile teške — Berfin je izgubila vid na desnom oku i pretrpela trajne povrede lica, nakon čega je prošla kroz više medicinskih intervencija.

Kazna i sudski epilog

Napadač je uhapšen i kasnije osuđen na 13 godina i 6 meseci zatvora zbog krivičnog dela teškog telesnog povređivanja.

Tokom postupka, 2020. godine, Berfin je podnela zahtev da povuče prijavu protiv njega. Kasnije je navela da je odluku donela pod jakom psihološkom traumom i pritiskom.

Pomirenje i brak

Nakon izlaska iz zatvora, došlo je do ponovnog kontakta između njih dvoje, a zatim i pomirenja.

Prema navodima, usledila su izvinjenja i poruke koje su dovele do toga da mu Berfin oprosti. Ubrzo potom par je odlučio da se venča, a njihova građanska ceremonija izazvala je brojne reakcije i kontroverze.

Reakcije porodice i javnosti

Njen otac, Jasar Ozek, izjavio je da nije znao za brak i da je godinama vodio pravnu borbu za svoju ćerku.

“Udala se bez našeg znanja. Borio sam se za nju godinama, a sada je sve bilo uzalud,” rekao je on.

Slučaj je izazvao snažne reakcije javnosti, pri čemu mnogi kritikuju odluku o braku i ističu da oproštaj ne bi smeo da briše ozbiljnost zločina.