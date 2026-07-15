Tokom ceremonije povodom Dana ukrajinske državnosti u Kijevu, Zelenski je rekao da budućnost Ukrajine „mora biti mirna i evropska“, podsećajući da je njegova zemlja, usred ruskih napada na Kijev u februaru 2022. godine, formalno podnela zahtev za članstvo u EU, prenosi Gardijan.

"Dobro se sećam ko je bio skeptičan, a ko nikada nije sumnjao u Ukrajinu i naš narod", rekao je Zelenski, zahvaljujući Fon der Lajen na kontinuiranoj podršci.

On je istakao da su "Ukrajina i Evropa jedno" i da njegova zemlja "nije sama", dodajući da svi koji pomažu Ukrajini na evropskom putu imaju posebnu vrednost za Kijev.

Prilikom uručenja priznanja, Zelenski je rekao da je to nagrada "koju niko i ništa nikada ne može opozvati ili oduzeti, jer je ukrajinska reč čvrsta". U obraćanju evropskim zvaničnicima, ukrajinski predsednik je naveo da je Ukrajina postala snažna država koju, kako je rekao, Rusija nikada neće pobediti.

"Danas, čak i ruski državni propagandisti priznaju da je Ukrajina jaka država, koju Rusija ne može da pobedi i nikada neće pobediti, država koja je potrebna Evropi, koja je potrebna NATO-u; država koja ne čeka, već stvara, koja ne traži, već nudi jedinstvene... tehnologije i mogućnosti, jedinstveno bezbednosno i političko partnerstvo", poručio je ukrajinski lider.