Nakon niza rasprodatih i izuzetno uspešnih koncerata u prestižnim dvoranama kao što su Sava Centar u Beogradu, SPENS u Novom Sadu, kao i Hallmann Dome u Beču, Saša Kovačević po prvi put stiže pred vršačku publiku sa produkcijom i repertoarom koji obećavaju veče za pamćenje.

Publika će imati priliku da uživa u najvećim hitovima koji su obeležili njegovu bogatu karijeru, kao što su: „Slučajno“, „Temperatura“, „Živim da te volim“, „Prevarena“, „Noć do podne“, „Bez tebe me nema“, „Kako posle nas“, „Moja malena“, „Jedra“, „Ludak“, „Jedina si vredela“, „Ruka za spas“ i „Nije nam se dalo“, ali i u novim pesmama „Romeo“ i „Boje leptira“.

Vrhunska audio-vizuelna produkcija, uz prepoznatljivu emociju i energiju Saše Kovačevića, garantuju sjajnu atmosferu i noć koja će se dugo prepričavati. S obzirom na to da je interesovanje za koncert ogromno, savetujemo da na vreme obezbedite svoje mesto.

Prodaja karata vrši se na prodajnom mestu Millennium Travel (poslovna kula, prizemlje), kao i putem online platforme: tickets.rs/event/sasa_kovacevic_25869

