Lekari Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici i dalje pokušavaju da stabilizuju stanje desetogodišnjeg dečaka iz Srbije, koji je 12. jula u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Kotor - Nikšić, kod mesta Lipci, zadobio teške povrede glave i grudnog koša.

Prema rečima crnogorskog ministra zdravlja Vojislava Šimuna reč je o povredama opasnim po život.

Kako je istakao, zdravstveno stanje dečaka se prati, on je trenutno na intenzivnom lečenju i još je nezahvalno davati bilo kakve prognoze. Ministar navodi da lekari preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se to stanje prevaziđe.

Pored dečaka, povređeno je još 15 putnika iz minibusa, uglavnom iz Niša, a nažalost, povredama je podlegla Jovana S. (21) iz niškog sela Vrtište. Oni su se tog dana vraćali iz posete manastiru Ostrog. U jednom trenutku, vozač M. Lj. (68) iz Kotora je izgubio kontrolu nad vozilom koje je udarilo u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se prevrnulo. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće je premor vozača, koji je, kako se sumnja, zaspao za volanom.

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