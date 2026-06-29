Pas spasilac po imenu Cunami, rase border koli je prošle nedelje pronašao čak dvanaestoro preživelih u ruševinama zgrada.

Specijalno obučen za otkrivanje i spasavanje preživelih ispod srušenih zgrada, pas Cunami traga za znacima života zajedno sa spasilačkim timovima nakon zemljotresa.

U srušenom stambenom objektu u glavnom gradu Karakasu, Cunami je precizno locirao starijeg preživelog čoveka zarobljenog u ruševinama i tako pomogao u operaciji spasavanja. Spasioci su intenzivno kopali na mestu gde se Cunami zaustavio i iz ruševina spasili preživelog čoveka.

Ova vest proširila se putem lokalnih medija i društvenih mreža i dala veliku nadu ljudima u Venecueli.

Cunami je bio napušten i teško zlostavljan pas. Nakon što je spasen, pas je prošao profesionalnu obuku pod vođstvom venecuelanskog spasioca Horhea Vinsa i sada "rad" kao pas spasilac u timu za spasavanje u katastrofama

. Pre nedavnog razornog zemljotresa u Venecueli, Cunami je bio u misijama pretrage na različitim lokacijama, uključujući zemljotres u Turskoj i Siriji 2023. godine, kao i na velikom klizištu u Venecueli.

Argentinski dnevnik La Nacion izvestio je da je „Cunami izuzetno iscrpljen, ali nema većih zdravstvenih problema“. Nakon odmora i oporavka, on će nastaviti da učestvuje u aktivnostima spasavanja, piše sedaily.