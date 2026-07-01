Trideset godina nakon što je alpinista nastradao u maloj krečnjačkoj pećini, blizu vrha Mont Everest, njegovo moglo bi konačno da bude spušteno i vraćeno porodici.

Ukoliko plan bude sproveden u delo, ekspedicija upućena u ozloglašenu “zonu smrti” razrešiće dugogodišnju misteriju.

Alpinista je poginuo 1996. godine

Od 1996. godine u javnosti se često tvrdilo, ali nikada nije zvanično potvrđeno, da je reč o indijskom alpinisti Cevangu Paljoru, koji je stradao tokom snažne mećave na Everestu.

Međutim, nove informacije koje su nedavno objavile indijske vlasti, dovode tu tvrdnju u pitanje, prenosi The Guardian. Prema planu za izvlačenje tela, reč je o alpinisti Dorđu Morupi, članu ekspedicije u kojoj se nalazio i Paljora. Obojica su stradala istog dana, u blizini najvišeg vrha na svetu, u okviru pokušaja da se ostvari istorijski uspeh za Indiju.

Priča o poginulom alpinisti, poznatom kao “Zelene čizme”, predstavlja deo mitologije Mont Everesta.

Plan za izvlačenje tela

Nesrećni alpinista je nadimak je dobio po svetlozelenim čizmama marke Koflach. Telo muškarca, u položaju kao da spava, nalazi se u maloj pećini na oko 8.500 metara nadmorske visine. Tamo se temperature spuštaju do -30 stepeni Celzijusa, uz pojavu orkanskih vetrova.

Vremenom, telo alpiniste je postalo svojevrsni orijentir za penjače na severnoj ruti Everesta.

Plan za izvlačenje podrazumeva angažovanje specijalizovane ekipe sa prethodnim iskustvom uspona na Everest, a zadatak uključuje transport pokojnika do Delhija, najkasnije do oktobra.

U pomenutom dokumentu se navodi da je reč o Dorđu Morupi, uz tvrdnju da je identifikacija “ranije potvrđena” kroz tehničku proveru, ali bez dodatnih objašnjenja zašto se odluka donosi sada, niti zašto država želi da telo bude spušteno.

Akcija je veoma rizična

Iskusni planinar, Novozelanđanin Gaj Koter, smatra da je akciju trebalo sprovesti mnogo ranije. On navodi da vraćanje tela porodici može doneti osećaj zatvaranja jednog teškog poglavlja, ali samo ako ne ugrožava druge živote.

“Već je bilo situacija kada su tokom izvlačenja tela stradali i drugi ljudi“, rekao je.

Poslednjih godina, pojavile su se glasine da je telo alpiniste pomereno ili zakopano. Ipak, iskusni penjači tvrde da se i dalje nalazi u istoj pećini, gde je otkriveno sredinom devedesetih godina, piše Guardian.