Kejt Midlton je sredstva prikupljena u ovoj akciji donirala bolnici u kojoj se lečila od raka.

Kejt Midlton je učestvovala je u događaju, koji podrazumeva penjanje na najviše vrhove u Engleskoj, Škotskoj i Velsu tokom jednog dana

„Izazov tri vrha“ predstavlja planinski izazov koji uključuje penjanje na najviše vrhove Engleske, Škotske i Velsa u periodu od 24 sata, i to u humanitarne svrhe.

Akcija je organizovana u korist Kraljevske dobrotvorne organizacije za borbu protiv raka u Marsdenu, ustanove u kojoj je sama princeza lečena tokom borbe sa rakom.

Nakon što je završila izazov, istakla je da učešće ima posebno značenje za nju, opisujući ga kao „priliku da istraži život izvan dijagnoze i da nešto vrati zajednici“.

Na društvenim mrežama, uz fotografiju snimljenu na vrhu Ben Nevisa - najvišeg vrha u Ujedinjenom Kraljevstvu, naglasila je da rak ne utiče samo na telo, već i na mentalno i emocionalno stanje.

„Rak ne utiče samo na telo. Menja način na koji mislite i osećate i duboko utiče na svaki aspekt života. Znam to iz ličnog iskustva“, napisala je princeza. Dodala je da putovanje kroz lečenje i oporavak zahteva više od puke medicinske nege.

Ona je otkrila da je bila na lečenju od raka 2024. godine i da je rekla da je u remisiji od početka 2025. godine. Naglasila je važnost takozvane holističke nege za obolele od raka, koja uključuje fizičku, emocionalnu, duhovnu i socijalnu podršku uz kliničko lečenje.

„Svaka osoba je drugačija i pristup koji uzima u obzir celu osobu pomaže onima koji prolaze kroz ovu dijagnozu da se nose sa izuzetno teškim periodom“, rekla je princeza od Velsa, prenosi BBC.