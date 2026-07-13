Hrvatskog planinara je tokom uspona ispod Ojstrice u Sloveniji ujela zmija

Odmah nakon incidenta pozvao je pomoć i pokrenuta je akcija spasavanja. U njoj su učestvovali pripadnici Gorske službe spasavanja iz Celja i tim helikopterske Hitne medicinske pomoći.

Planinar je dramatične trenutke zabeležio i objavio na TikToku. Na snimku se vidi kako čeka dolazak spasilaca nakon što ga je zmija ujela za prst u blizini Kocbekovog doma pod Ojstricom.

"Vipera berus (Šarka) - riđovka ponekad pokvari planinarske naume...", napisao je on u opisu svog videa pa dodao:

"Ovde se vidi ubod zmijskog očnjaka. Ceo prst mi je natekao, moram da sačekam helikopter".



Nesreća se dogodila u prepodnevnim satima. Po prijavi incidenta, spasioci su brzo stigli na mesto događaja i organizovali njegovo zbrinjavanje, piše Dnevnik.hr.

Akcija spasavanja završena je transportom povređenog planinara u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, gde mu je ukazana lekarska pomoć.