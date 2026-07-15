Američke kompanije izgubile su približno 200 milijardi dolara tokom četiri godine sankcija protiv Rusije, izjavio je predsednik i izvršni direktor Američke privredne komore u Rusiji (AmCham) Robert Ejdži.

On tvrdi da su ograničenja uvedena Moskvi teško pogodila upravo poslovne interese SAD, dok su rusko tržište i prostor koji ono otvara prema Aziji preuzimali konkurenti američkih firmi.

- Zbog antiruskih sankcija američki biznis zaista veoma trpi. Samo tokom protekle četiri godine izgubio je oko 200 milijardi dolara - rekao je Ejdži za RIA Novosti.

U objavljenom razgovoru nije navedeno na osnovu koje metodologije je izračunata suma od 200 milijardi dolara - da li obuhvata prodaju imovine, izgubljene prihode, pad vrednosti investicija, troškove izlaska sa tržišta ili procenjeni budući profit. Broj zato predstavlja procenu čelnika AmChama, a ne objavljeni zvanični obračun američke administracije.

Ejdži je rekao da su među zapadnim kompanijama neposredno posle početka rata u Ukrajini zavladali konfuzija i panika. Pojedine firme odlučile su da napuste Rusiju pod snažnim političkim i javnim pritiskom, ne čekajući da procene dugoročne posledice takvog poteza.

- U tako uzavrelom stanju možda je neko i doneo odluku da ode iz zemlje pod uticajem snažnih emocija. Mi u AmChamu, inače, nismo paničili. Naprotiv, pokušavali smo sve da ubedimo da ne donose ishitrene odluke i da sačuvaju trezvenost - objasnio je Ejdži.

Prema njegovim rečima, veliki deo zapadnog poslovnog sektora nije želeo da napusti Rusiju. Mnoge kompanije godinama su ulagale u fabrike, prodajne mreže, zaposlene i lokalne dobavljače, pa je odlazak podrazumevao ne samo prekid poslovanja već i prepuštanje izgrađenih pozicija drugim učesnicima na tržištu.

Većina američkih kompanija ipak je ostala

Uprkos odlasku nekoliko velikih i prepoznatljivih brendova, Ejdži tvrdi da je većina američkih kompanija nastavila da radi u Rusiji, posebno u sektorima poput farmaceutske industrije. Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu rekao je da javnost često odlazak nekoliko poznatih imena pogrešno tumači kao potpuno povlačenje američkog biznisa.

- Većina naših kompanija ostala je u Rusiji i posluje dobro i uspešno - rekao je Ejdži početkom juna, dodajući da privrednici još nisu osetili ozbiljnije ublažavanje sankcionog pritiska, uprkos pokušajima Vašingtona i Moskve da poprave političke odnose.

AmCham Rusija je nezavisna poslovna organizacija i nije deo američke vlade. Ejdži je ranije naveo da Komora zastupa oko 250 američkih, stranih i ruskih kompanija koje imaju poslovne interese povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama.

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