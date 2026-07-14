Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B. M. (34) iz okoline ovog grada zbog sumnje da je u prethodnom periodu izvršio više krađa na štetu Javnog preduzeća „Srbijašume“.

Kako je saopštila Policijska uprava Kruševac, osumnjičeni se tereti da je iz centralnog magacina ovog preduzeća u više navrata krao naftu i akumulatore, pričinivši materijalnu štetu koja se procenjuje na oko 140.000 dinara.

Sumnja se da je krao mesec dana

Prema navodima policije, B. M. je u proteklih mesec dana izvršio tri krivična dela – dve krađe i jednu tešku krađu.

Policijski službenici su, operativnim radom, identifikovali osumnjičenog i prikupili dokaze koji ga dovode u vezu sa ovim krivičnim delima.

Određeno mu zadržavanje

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

Nakon isteka zadržavanja, on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu, koji će odlučiti o daljim merama u ovom postupku.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti slučaja i proverava da li se osumnjičeni može dovesti u vezu i sa drugim krađama počinjenim na području Kruševca i okoline.