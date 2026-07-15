Za danas su bila zakazana uvodna izlaganja.

- Trebalo ja da se izjasnim da li sam kriva - rekla sam da nisam kriva jer apsolutno nisam ništa napisala što je netačno. Smatram da sam samo radila svoj posao. Ovo je još jedan pokušaj gašenja slobode medija i zabrane pisane reči. Sledeće ročište ću ja dati svoju izjavu o premetnom tekstu. On smatra da sam ga takvim tekstom omalovažala, uvredilo ga je baš pisanje Novosti. Mi pišemo jer želimo da obavestimo javnost i građane o svemu što se dešava - kazala je Nešić i dodala da se Kusturica nije pojavio na suđenju.

Kusturica je preko kancelarije Zdenka Tomanovića podneo krivičnu prijavu protiv Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i dve godine zabrane obavljanja novinarske i uredničke profesije.

Podsetimo, posle ročišta koje je održano u aprilu Kusturica je pobegao od novinarskih ekipa koje su bile ispred suda.