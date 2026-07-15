Prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na vojnoj paradi u Parizu predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva, izjavila je ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari.

Nacionalni praznik Francuske 14. jul - Dan pada Bastilje obeležen je sinoć u ambasadi Francuske u Beogradu.Na prijemu su prisustni i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, potpredsednica Narodne Skupštine Marina Raguš, ministri u Vladi Srbije Nenad Vujić, Aleksandra Sofronijević, Dejan Vuk Stanković, Ivica Tončev, Dubravka Đedović Handanović, poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, direktor BIA Vladimir Orlić, predstavnici verskih zajednica, ambasadori drugih zemaljau Beogradu, predstavnici vojske i policije.

Uoči početka prijema, ambasadorka je novinarima rekla da ovaj dan ima posebno značenje za dve zemlje, pošto je, predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Parizu prisustvovao paradi povodom 14. jula, na poziv predsednika Makrona.

- Njegovo prisustvo na Jelisejskim poljima, prvi put u istoriji za jednog srpskog predsednika, predstavlja dodatnu potvrdu francusko-srpskog prijateljstva, bratskog prijateljstva iskovanog u iskušenjima Velikog rata kada smo zajedno, rame uz rame, ponekad noseći iste plave uniforme, plaćali cenu slobode. To dinamično francusko-srpsko prijateljstvo obogaćuju brojne saradnje koje nas svakoga dana dodatno vezuju - rekla je ambasadorka.

Istakla je da je to jedan odnos koji je odlučno okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu, u okviru Evropske unije.

- Upravo je to bila tema parade u Parizu - evropsko strateško buđenje. Uvereni smo da Srbija treba da bude deo tog strateškog buđenja i ona je zbog toga danas bila pozvana - istakla je ona.Ferari je istakla da ova 2026. predstavlja petnaestogodišnjicu strateškog partnerstva koga karakteriše dijalog zasnovan na poverenju i bogatoj, konkretnoj i dinamičnoj saradnji.

- Francuska odlučno podržava evropske integracije Srbije. To je bila glavna poruka ministra za Evropu i spoljne poslove, Žan-Noel Baroa prilikom njegove posete Beogradu 16. i 17. januara ove godine. Bezbedna, snažna i suverena Evropa ne može da prosperira bez Zapadnog Balkana i posebno bez Srbije. Proširenje Evropske unije na Srbiju i šire, na Zapadni Balkan, predstavlja prioritet za Francusku, saglasno sa iskazanom voljom same Srbije da joj je pristupanje EU strateški prioritet - rekla je ambasadorka.

Kurir