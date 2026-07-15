Najveći izdatak i dalje predstavlja odlazak u restoran. Ručak za dve osobe, uz glavno jelo, salatu i piće, najčešće košta između 4.000 i 6.000 dinara, dok će isti obrok naručen preko aplikacije biti skuplji za još 150 do 300 dinara, koliko se u proseku plaća dostava. U pojedinim slučajevima i cene na aplikacijama mogu biti više nego u samom lokalu.

Koliko koštaju kuvana jela?

Za zaposlene koji traže povoljniji obrok, kuvana jela ostaju među najisplativijim izborima.

Cene jela poput pasulja, graška, musake ili punjene paprike kreću se od 600 do 900 dinara, dok se domaće supe i čorbe uglavnom prodaju po cenama od 250 do 350 dinara.

Cene pljeskavice, ćevapa, girosa i hamburgera

Ljubitelji roštilja takođe moraju da izdvoje više nego ranije.

Standardna pljeskavica od 150 do 200 grama košta između 400 i 550 dinara, dok gurmanske varijante sa dodacima dostižu cenu od 700 dinara.

Porcija od deset ćevapa najčešće se prodaje za 650 do 950 dinara.

Giros, koji je i dalje jedan od najtraženijih obroka, košta između 500 i 650 dinara, dok su hamburgeri u specijalizovanim burger restoranima od 600 do čak 1.100 dinara, u zavisnosti od sastojaka i veličine.

Koliko košta pica i dostava hrane?

Cena cele standardne pice danas se uglavnom kreće od 900 do 1.500 dinara.

Kada se hrana naručuje preko aplikacija, treba uračunati i trošak dostave, koji se uglavnom kreće između 150 i 300 dinara. Osim toga, pojedini ugostitelji imaju nešto više cene na platformama za dostavu nego u svojim lokalima.

Kako da uštedite prilikom naručivanja hrane?

Sve više građana bira dnevne menije, koji se najčešće služe između 12 i 16 časova. Oni po fiksnoj ceni uključuju supu, glavno jelo i salatu, pa predstavljaju jedan od najpovoljnijih načina da se ruča van kuće.

Uštedu mogu da donesu i "happy hour" akcije, kuponi i promotivne ponude koje restorani objavljuju na društvenim mrežama ili u aplikacijama za dostavu.

Povoljnije cene često nude i manje radnje sa gotovim jelima, koje imaju niže troškove poslovanja u odnosu na restorane u centralnim gradskim zonama.

Pre odlaska u restoran ili naručivanja hrane, korisno je proveriti aktuelne cenovnike na zvaničnim sajtovima lokala ili na platformama za dostavu, kako biste izbegli neprijatna iznenađenja prilikom plaćanja.