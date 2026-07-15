Njega je sud u Haleu 2023. godine osudio za podsticanje mržnje i druga krivična dela poput klevete i odobravanja agresivnog rata, a nakon izricanja kazne pobegao je u Češku i nije se u avgustu prošle godine javio za odsluženje kazne što je trebalo.

Nakon što je Viši regionalni sud u Pragu odbio njegovu žalbu na izručenje, češke vlasti su ga u sredu predale nemačkim organima na graničnom prelazu Brajtenau na auto-putu A17.

Predsednik sindikata nemačke policije (GdP) Andreas Roskopf rekao je da Libih sada mora da odsluži "pravednu kaznu" i ocenio je da pravna država mora dosledno da primenjuje zakon prema osobama koje šire ekstremističke stavove i deluju na takav način.

Libih je poznat kao neonacistički aktivista iz Saksonije, a njegovo izručenje usledilo je posle višemesečnog pravnog postupka u Češkoj.

On je ranije bio poznat kao Sven, i bio je nacionalno priznata figura na krajnje desničarskoj sceni decenijama, a krajem 2024. godine promenio je svoj zakonski pol nakon što je stupio na snagu novi Zakon o samoodređenju.

Ta promena značila je da bi Libih morao da služi kaznu u ženskom zatvoru, prenosi Tanjug.