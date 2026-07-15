Američka mornarica sprovodi jedan od svojih najvećih vazdušnih napada na grad Čabahar, koji se nalazi na jugoistoku Irana.

Stubovi dima uzdižu se nakon udara na ciljeve. Luka Čabahar ponovo je bila meta napada, a delovi njene infrastrukture su uništeni.

Čabahar je grad od strateškog značaja za ekonomiju Irana. U ovu luku Indija je uložila oko 500 miliona dolara.

Razvoj ove luke mogao bi da otvori novi trgovinski pravac između Indije i Rusije. Iako postoji više dostupnih vojnih ciljeva, Sjedinjene Američke Države su se posebno usredsredile na ovu luku, što ukazuje da je napad deo unapred osmišljenog plana, piše Pro njuz.

Bombardovanje Čabahara bilo je deo poslednjeg talasa napada Centralne komande SAD (CENTCOM), u kojem je gađano oko 90 lokacija duž južne obale Irana.

Potvrđeno je da je uništen toranj za pomorsku kontrolu u Čabaharu. Pogođena su i dva pristaništa i lučka skladišta, dok je snabdevanje električnom energijom prekinuto u približno polovini grada.

Čabahar se nalazi izvan Ormuskog moreuza, predstavlja jedinu iransku luku dubokih voda i glavna je kapija zemlje ka Indijskom okeanu.

BONUS VIDEO