Prava drama odigrala se u beogradskom naselju Rakovica, 22. juna oko ponoći, kada je maloletni F. Ž. (17) teško povređen nakon što ga je nepoznati muškarac napao i ubo nožem u ruku.

Tinejdžer je hitno operisan i trenutno se oporavlja, saznaje Telegraf.rs.

Prema informacijama do kojih smo došli, sedamnaestogodišnjak je u trenutku napada bio u parku sa svojim drugom. U jednom momentu, iz mraka im je prišao nepoznati muškarac i pretećim tonom tražio novac.

"Maloletnik je odgovorio da nema para. Odmah nakon toga, napadač je izvukao nož, nasrnuo na njega i ubo ga u ruku, a potom pobegao u nepoznatom pravcu", otkriva izvor blizak istrazi.

Da situacija bude još dramatičnija, ranjeni tinejdžer je počeo obilno da krvari. Njegov drug je pokazao neverovatnu prisebnost u trenucima panike - skinuo je svoju majicu i čvrsto podvezao ruku F. Ž. kako bi zaustavio krvarenje do dolaska lekara.

Na lice mesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog mladića, u pratnji majke, prevezla u bolnicu gde je hitno podvrgnut operaciji.

O ovom jezivom incidentu odmah je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija radi na identifikaciji i pronalasku napadača.

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