Tokom izvođenja radova doći će do zatvaranja ove deonice za saobraćaj, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

Vozila sa linije 94 će u oba smera saobraćati na sledećoj trasi: Oslobođenja-Kružni put Rakovica-tunel Stara Straževica-kružni tok Slavka Miljkovića i Kružni put Rakovica-Slavka Miljkovića-Edvarda Griga do terminusa Resnik (Edvarda Griga).

Vozila sa linija 504 i 47N će u oba smera saobraćati na trasi: Oslobođenja-Kružni put Rakovica-tunel Stara Straževica-kružni tok Slavka Miljkovića i Kružni put Rakovica-Slavka Miljkovića-Podavalska-Palih boraca-13. oktobra- Milorada Jankovića Doce i dalje na redovnim trasama.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta.

Podsetimo, javno preduzeće „Putevi Srbije“ je prekjuče najavilo da će od ponedeljka, 11. maja, do subote, 16. maja, popravljati oštećene sigurnosno zaštitne ograde u razdelnom pojasu u oba smera državnog puta Prvog A reda Broj 3, na deonici petlja Dobanovci – Granični prelaz Batrovci.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka do 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom ili će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka do 200 metara, dok će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom.

I na državnom putu Prvog A reda Broj 8 i moto-putu M3, petlja Ruma – petlja Drenovac – kružna raskrsnica Šabac će se od sutra, ponedeljka, 11. maja, do subote, 16. maja,u oba smera popravljati oštećene sigurnosno zaštitne ograde u srednjem pojasu, kao i na bankinama.

Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do 200 metara.

