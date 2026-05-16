U Ulici Patrijarha Joanikija u Rakovici dve maskirane osobe upale su u trafiku i pokušale od radnice da otmu novac.

Oni su bili nasilni i radnici su pretili pištoljem, međutim na snimku sa sigurnosne kamere vidi se da je pištolj kojim jedan od napadača pretio i lupao po prozoru bio plastični.

Naime, dok je pokušavao da iznudi novac od radnice, pištolj mu se raspao. Kada su shvatili da im je deo plastičnog pištolja otpao, nepoznati muškarci su se okrenuli i pobegli.

Alo/Telegraf

