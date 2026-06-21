Kako se sumnja, D. D. je juče u Rakovici, upravljajući vozilom "mercedes", nakon konflikta u saobraćaju sa 25-godišnjim vozačem kombija marke "opel vivaro“, ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u njegovom pravcu, saopštio je MUP.

Dok su se udaljavali, D. D. je, kako se sumnja, na teritoriji Čukarice, najpre vozilom udario u navedeni kombi koji je udarilo u motociklistu koji je tom prilikom zadobio laku povredu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

