Mladenovačka policija je uhapsila T. M. (80) zbog sumnje da je silovao komšinicu M. M. (9) na krevetu svoje vikendice u Koraćici nadomak Mladenovca. Ceo slučaj policiji je prijavio R. M., otac povređene devojčice, koji ju je odvezao kod lekara na pregled, gde su bile konstatovane teške telesne povrede na genitalijama.

Devojčica je kod starca ušla kako bi se poigrala sa njegovim psom. U jednom trenutku on ju je pozvao u kuću rekavši da ima „divne bombone“. Nesrećna devojčica je prihvatila poziv i ušla u dnevnu sobu. Starac je odmah nasrnuo na nju, bacio je na krevet i skinuo joj donji deo odeće.

„Iako je devojčica zapomagala i dozivala u pomoć, niko je nije čuo“, objašnjavao je tada sagovornik blizak slučaju.

Nezvanično, kada je došla kući bez dela odeće i sva ispovređivana, njen otac je odmah pozvao policiju, koja je uhapsila osumnjičenog.

Ništa manje monstruozna priča dogodila se samo nekoliko sati kasnije u selu Žiča nadomak Kraljeva. Na meti silovatelja našla se devojčica N. N. (6), koju je obljubio komšija M. R. (16) u svojoj kući.

Maloletni osumnjičeni je pozvao dete da pođe sa njim do njihove kuće kako bi doneli rakiju. Njegovi i njeni roditelji bili su zajedno u kući nesrećne devojčice. S obzirom na to da su zajedno odrasli, dete je bez razmišljanja krenulo sa njim.

„Čim su ušli u kuću, dečak ju je bacio na krevet i skinuo joj gaćice. S obzirom na to da je bio mnogo jači od nje, ona nije uspela da mu pobegne. Nad njom se iživljavao dok skoro nije izgubila svest. Ceo slučaj je prijavio njen deda M. N.“, dodavao je tada izvor.

Nesrećna devojčica je bila prevezena u bolnicu u Kraljevu, gde je zbog težine povreda zadržana na lečenju. Kada su je lekari pregledali, nisu mogli da veruju koliko je bila povređena.

Nezvanično, dečak je bio saslušan u policiji, gde je ispričao kako je i zbog čega napao svoju komšinicu. Istražni sudija mu je odredio pritvor do 30 dana, a odgovarao je za krivično delo obljube nad detetom.

Zločin se dogodio 2013. godine.

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