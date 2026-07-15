Neobično toplo i vlažno vreme tokom sezone poplava zahvatilo je veliki deo Kine, prenela je Čajna dejli.

Prosečna nacionalna temperatura od početka sezone iznosila je 17,5 stepeni Celzijusa, što je 0,9 stepeni iznad proseka i treća najviša vrednost od 1961. godine, dok su padavine bile za 6,1 odsto iznad normale.

Nacionalna administracija za kontrolu i prevenciju bolesti i Kineska meteorološka uprava izdale su upozorenje na rizik po zdravlje zbog vrućina, navodeći da će veliki deo zemlje biti izložen uslovima od umerenog do izuzetno visokog rizika.

Najviši, crveni nivo upozorenja izdat je za delove provincije Hubej, grad Čongćing i autonomnu oblast Unutrašnja Mongolija.

Stanovnicima je savetovano da izbegavaju boravak na otvorenom tokom najtoplijih delova dana, ostanu u rashlađenim prostorijama i unose dovoljno tečnosti.

Nacionalni meteorološki centar obnovio je žuto upozorenje na visoke temperature, prognozirajući maksimalne vrednosti od 35 do 36 stepeni u većem delu zemlje, dok bi u delovima jugozapadnog Čongćinga temperatura mogla da pređe 40 stepeni.

Očekuje se da će novi talas vrućine na jugu Kine trajati do oko 18. jula.

U Čongćingu su uvedene dodatne mere zaštite od vrućina.

Građevinskim kompanijama je naređeno da obustave radove na otvorenom kada temperatura dostigne 40 stepeni ili više, dok je grad otvorio 44 rashlađena podzemna skloništa u kojima građani mogu da borave tokom najtoplijeg dela dana.

Visoke temperature uticale su i na životinje u zoološkim vrtovima, gde su uvedeni dodatni sistemi zaštite poput prskalica, bazena i rashladnih uređaja.

Toplotni talas izazvao je i rekordnu potrošnju električne energije.

U gradu Vuhanu zabeleženo je istorijski visoko opterećenje elektroenergetske mreže od 18,11 miliona kilovata, a vlasti upozoravaju stanovnike i kompanije na rizik od požara zbog preopterećenja električnih uređaja, prenosi Tanjug.

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