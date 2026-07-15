Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je pripadnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) D. G. (58), zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Kako je saopštilo tužilaštvo, osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.

Krivičnom prijavom u istom predmetu obuhvaćeno je i lice za kojim se traga, a kojem se na teret stavlja krivično delo prinuda.

Prema navodima tužilaštva, postoji sumnja da je D. G., dok je bio u društvu sa osumnjičenim za kojim se traga, oštećenom pokazao službenu značku iako nije bio na dužnosti. Sumnja se da je potom službenim vozilom prevozio oštećenog i drugo osumnjičeno lice kako bi izvršili pritisak na oštećenog da izmiri dug prema trećem licu, nakon čega je oštećeni predao deo traženog novca.

Tužilaštvo navodi da će, nakon pronalaska i saslušanja drugog osumnjičenog, kao i analize prikupljenih dokaza, doneti odluku o daljem postupanju i o tome blagovremeno obavestiti javnost.