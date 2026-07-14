Nebojša Kostrešević poznatiji kao Neša Tvins trenutno boravi u Crnoj Gori gde je danas je doživeo dramu na odmoru nakon čega je završio u bolnici.

Naime, Neša je doživeo nezgodu na plaži kada je išao ka kupalištu i nije video ekset u drvenom pontonu.

Čuvari plaže pružili su mu prvu pomoć i brzo reagovali, ali je zbog prirode povrede Neša ipak upućen u Hitnu pomoć u Budvi, gde je primio odgovarajuću terapiju.

Otkrio kako je sada

Inače, Neša se oglasio za Alo, te je otkrio da je sada sve u redu.

-Sve je u redu, mala nezgoda. Sve se reši kada ste okruženi stručnim i dobrim ljudima. Dobio sam besnilo odmah, počeo sam da ujedam ženski deo populacije na plaži.- rekao je pevač.

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