





Kulturni događaji u Sokobanji imaju važnu ulogu u afirmaciji lokalnih talenata uz prisustvo popularnih umetnika, što jača turistički profil regiona. Tokom leta smenjuju se različiti umetnički sadržaji, od dečijih pozorišnih predstava i folklornih festivala, do saboravanja slikara i takmičenja mladih harmonikaša.



U mozaiku događaja iz kulture, sredina leta rezervisana je za ljubitelje jačeg zvuka, i tako je od 2016. godine kada je u Sokobanji održan prvi Green Heart Fest.



U godinama koje su usledile ovaj muzički festival okupio je veliki broj poznatih izvođača kao što su: Stereo Banana, DJ Architect, GRU, Sevdah Baby, The Beatshakers, Gramophonedzie, Dimiz, Atheist Rap, MVP, Zabranjeno pušenje, Orthodox Celts, Novembar, Van Gogh, Vrelo, Irie FM, S.A.R.S, Ivana Peters, Đorđe David, Željko Vasić, Đorđe Čarkić – Klinac, Riblja čorba, Deca loših muzičara, Vlatko Stefanovski, Sunshine, Neverne bebe, Električni orgazam, Kerber, Galija, Ritam nereda, Dragoljub Đuričić i bubnjari, i mnogi drugi.



Pandemija je nakratko zaustavila velika festivalska okupljanja, ali je zeleno srce Sokobanje 2024. godine ponovo zakucalo u ritmu roka, ovoga puta u organizaciji Kulturnog centra Sokobanja i na novoj lokaciji – predivnoj Letnjoj pozornici "Vrelo".









"Green Heart Fest se vratio u velikom stilu, emocije su ostale iste, ritam je jak. Publika je dva dana uživala na maloj sceni, a sa glavnim izvođačima i na velikoj sceni. Svi smo presrećni što smo obnovili festival koji donosi dobru zabavu, jak ritam i čvrst zvuk. Nastojimo da osluškujemo želje naših sugrađana i gostiju, da im omogućimo dobar provod i druženje", rekla je tada Daliborka Stevanović, direktorka Kulturnog centra Sokobanja.



Tokom dvodnevnog programa nastupili su bendovi „Crveni kartonˮ iz Kruševca, „Bolesna štenadˮ iz Beograda, “Fighting Sparrowˮ iz Niša i sokobanjski „The Beautiesˮ. Atmosferu su začinili Crvena Jabuka i Ortodox Celts.









Za Ortodox Celts, hedlajnere prvog izdanja festivala, dolazak na obnovljeni Green Hart Fest bio je svojevrstan povratak kući.



"Meni je ovo izgledalo kao godine vernosti...emocije su iste, i naše i publike. Promenili su se prvi redovi, mada sam neke prepoznao. Bitno je da se sećam tog koncerta a promenila se i atmosfera na bini, i to je ono što je meni večeras bilo najupečatljivije.



Ovakav ambijent je nešto što se ne viđa svakog dana. Ova bina, koju mi do sada nismo videli, najlepša je na kojoj smo svirali poslednjih godina, i u smislu glamuroznosti mogu je uporediti sa onom na Džez festivalu u Montrealu.



Nikada muziku i uopšte scenski nastup i ovaj način izražavanja nismo shvatali kao posao, niti ćemo ga ikad shvatati. I onog trenutka, ako budemo posumljali da je to tako, onda će to biti početak kraja.



Green Heart Festa je izuzetno vredan muzički festival u predivnom ambijentu i važno je što je nakon pauze ponovo oživeo", mišljenja je Aca Seltik, frontmen benda







Prošlogodišnje izdanje festivala spojilo je različite ritmove a publici su se predstavili: The Beauties, DJ Milan Babić, Ničim izazvan, sokobanjski bend Ekstaza i veterani domaće muzičke scene YU Grupa.







"Dragi i ja, moj brat, vokalni solista, kompozitor i gitarista, počeli smo davne, 1962. godine da se bavimo profesionalnom muzikom, rokom, u stvari. I nismo ni pretpostavili da će to nekada da se ceni, da se vrednuje koliko grupa postoji, koliko godina dugo radi. Da nismo menjali ime, a bili smo te 1962. godine Albatros, bili bi zajedno sa "Stounsima" najstarija aktivna grupa na svetu. Od 1970. godine smo YU Grupa i na neki način i dalje smo među najstarijima u Evropi i svetu. Pesme su ostale, pa ih i mlada publika zna i peva, baš kao i njihovi roditelji. Što se tiče večerašnjeg nastupa, s obzirom na to da je Sokobanja poznata po izreci "Dođeš star, odeš mlad", očekujem da se u Zemun vratim podmlađen“, našalio se Žika Jelić, bas gitarista YU Grupe.







Green Heart Fest prati moto skup u saradnji sa lokalnim Moto klubom „Falcons“, kao i izložba cosplay umetnika Milana Jazbinšeka.





"Predstavio sam kostime i rekvizite omiljenih likova iz filmova i serija, anima i stripova. Bavim se kovanjem metala - izradom mačeva, noževa, oklopa.

Cosplay iziskuje kreativnost, snalažljivost pa čak i umeće glume, jer lik mora da se predstavi u celosti. U svetu mangi i anima moje ime je Allmetal Mickey a na evropskom takmičenju 2019. godine osvojio sam za Srbiju četvto mesto.“







Novo izdanje Green Heart Festa donosi u Sokobanju 17. i 18. jula novu infuziju pozitivne energije i dobre vibracije.



Prve večeri publiku će zabavljati Ekstaza bend, Sevdah Rock Connection i Osvajači, dok na Letnju pozornicu druge večeri izlaze Srebrne senke, New Deal i niški Kerber.



Iz Kulturnog centra Sokobanje poručuju da su svi sadržaji besplatni a da je dobar provod zagarantovan!