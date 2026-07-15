

Sedamnaestogodišnji dečak izgubio je život nakon što je izboden nožem ispred svoje porodične kuće u tragičnom incidentu koji je potresao celu zajednicu. Prema dostupnim informacijama, mladić je bio učenik za primer, a prema pojedinim navodima, napad se dogodio usled zabune u identitetu.

Džon Kampiglija vraćao se iz škole 21. marta 1960 godine u Filadelfiji u SAD - kada je brutalno ubijen, a da mrava nije zgazio. Njega je iz čista mira napala grupa mladića i jurila ga do njegove porodične kuće. Na samom ulazu u svoju kuću je sustignut, pretučen i izboden na smrt.

Ostavili su ga da iskrvari i pobegli.

Zločin je izazvao šok među građanima, roditeljima i školskim drugovima, koji su ostali zatečeni brutalnošću napada.

Njegov otac je čuo viku i lupanje i pogledao kroz prozor.Video je da leži neko ispred njegovog ulaza ne znajući da je to njegov sin. Kada je izašao video je svoje dete. Pozvao je policiju i Hitnu pomoć, ali nažalost tinejdžeru nije bilo spasa.

Utvrđeno je da je iz čista mira ubijen od strane bande koju je činilo 12 maloletnika, a da pritom napad ničime nije bio isprovociran.

Njegova tri glavna napadača osuđena su na zatvorske kazne u rasponu od 5 godina do doživotnog zatvora. Preostalih devetoro osuđeni su kao maloletnici na kraće kazne u ustanovama za maloletničke prestupnike.

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