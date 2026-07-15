Lanac problema počeo je na aerodromu Getvik, gde je let Britiš ervejza BA2673 iz Palme de Majorke posle sletanja ostao na jedinoj operativnoj pisti. Avion su na licu mesta dočekale aerodromske spasilačke i vatrogasne ekipe, dok su letelice koje su već prilazile Londonu morale da kruže, menjaju pravac ili traže dozvolu za sletanje na drugom aerodromu.

Jedan avion blokirao pistu, ostali ostali bez prostora za sletanje

Let BA2673 sleteo je na Getvik oko 00.10 po lokalnom vremenu, ali nije uspeo odmah da napusti pistu. Prema izveštajima sa lica mesta, letelica je ostala onesposobljena na stazi, zbog čega je prilaz aerodromu privremeno zatvoren za ostale avione.Getvik fizički ima dve piste, ali se u redovnom saobraćaju praktično koristi samo glavna. Severna pista uglavnom služi kao rulna staza i aktivira se kao rezerva u posebnim okolnostima, zbog čega je zaustavljanje jednog aviona bilo dovoljno da poremeti veliki broj dolazaka.

Portparol kompanije Britiš ervejz izjavio je:

- Naš avion je bezbedno sleteo i putnici su se normalno iskrcali nakon prijave tehničkog kvara na letelici.

Kompanija nije objavila prirodu kvara. Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da je problem bio povezan sa upravljanjem prednjim točkom stajnog trapa, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Objavljeni snimci i svedočenja pokazuju da su avion na pisti okružila vatrogasna, spasilačka i druga aerodromska vozila.

Devet aviona odjednom poslalo kod 7700

Dok je pista bila blokirana, devet letova namenjenih Getviku emitovalo je kod 7700. Servis za praćenje letova Flajtradar24 objavio je da su vanredne situacije najverovatnije proglašene zbog smanjivanja zaliha goriva dok su avioni kružili u zonama čekanja.

Pogođeni su letovi koji su dolazili iz Tenerifa, Valensije, Lanzarotea, Fuerteventure, Rodosa, Atine, Barija, Rima i Agadira. Neke posade nastavile su da čekaju otvaranje Getvika, dok su druge preusmerene na londonske aerodrome Stansted i Luton.

Među avionima koji su sleteli u Luton bili su letovi Izidžeta iz Agadira, Valensije i Fuerteventure. Jedan putnik Britiš ervejza, čiji je avion umesto na Getvik sleteo na Stansted, naveo je da su putnici i nakon sletanja ostali u letelici čekajući informaciju o tome kako će biti prebačeni do prvobitnog odredišta.