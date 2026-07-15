Mladi kamiondžija Berin L. (26) iz Novog Pazara, čije je telo pronađeno nedaleko od Bugarsko-Turske granice, sahranjen je juče popodne u naselju Selakovac. Porodica, rođaci i prijatelji okupili su se juče na lokalnom groblju kako bi po poslednji put odali poštu preminulom Berinu, o kojem su svi imali samo reči hvale. Danima poznanici i prijatelji opraštaju se od njega rečima koje teraju suze na oči.

Na Berinovoj umrlici se navodi da je umro 7. jula, a da se sahrana održava 14.jula.

-Dženaze namaz će se klanjati sa ikindije namaza u Količkoj džamiji, a polazi od porodične kuće u Selakovcu, u utorak 14.jula u 16.20 časova. Ukop će se obaviti na Velikom groblju. Hatar će se obavljati u porodičnoj kući u Selakovcu - navodi se na umrlici nesrećnog Berina L.

Podsetimo, tri dana porodica i prijatelji bezuspešno su pokušavali da stupe u kontakt sa Berinom L. koji je bio na međunarodnoj turi. Kako se nije javljao niti odgovarao na pozive, rasla je zabrinutost njegovih najbližih, a potraga je završena najtežim mogućim ishodom - njegovo telo pronađeno je ispod nadvožnjaka u blizini graničnog prelaza Kapitan Andrejevo, na izlazu iz Bugarske ka Turskoj.

Prema dosadašnjim informacijama, Berin je prethodno ostavio kamion na turskoj strani granice, a zatim pešice prešao u Bugarsku. Iz još uvek nerazjašnjenih razloga udaljio se od graničnog područja, nakon čega mu se gubi svaki trag. Njegovo telo kasnije je pronađeno na lokaciji udaljenoj od vozila.

Bugarski istražni organi ispituju sve okolnosti slučaja, a među mogućim scenarijima razmatraju nasilnu smrt, nesrećan slučaj ili smrt bez učešća druge osobe. Konačne odgovore trebalo bi da daju obdukcija, analiza snimaka nadzornih kamera i drugi prikupljeni dokazi. Porodica navodi da je novac od prethodne transportne ture pronađen u kamionu, zbog čega veruju da pljačka najverovatnije nije bila motiv.

BONUS VIDEO