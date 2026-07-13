Više javno tužilaštvo u Šapcu predložilo je sudu da odredi do 30 dana pritvor osumnjičenima za pucnjavu i ranjavanje Milana Ostojića zvanog Sandokan.

Prethodno su osumnjičeni U.M. i M.M. u tužilaštvu izneli svoje odbrane, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Tužilaštvo je predložilo pritvor iz svih zakonskih razloga, odnosno zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti. U.M. i M.M. su osumnjičeni za krivično delo teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, a M.M. je osumnjičen i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Ostojić je ranjen 8. jula ispred jednog ugostiteljskog objekta u Šapcu.