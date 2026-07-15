Sudsko veće 11. Višeg krivičnog suda u Istanbulu donelo je odluku i da se za Netanjahua pokrene procedura za izdavanje crvene poternice, kao i za druge optužene u tom predmetu, prenosi turski portal Haber.

Prema navodima iz optužnice, Netanjahu i drugi osumnjičeni terete se za krivična dela koja uključuju zločine protiv čovečnosti i genocid, kao i za druga dela poput nanošenja teških povreda, mučenja, protivpravnog lišavanja slobode, oštećenja imovine i ometanja pomorskog saobraćaja.

Kako se navodi u obrazloženju, odluka je doneta kako bi se obezbedilo prisustvo optuženog u daljem toku postupka. Pokretanje pravnih i diplomatskih procedura za izdavanje crvene poternice je u toku, dok će suđenje biti nastavljeno pred 11. Višim krivičnim sudom u Istanbulu, navodi turski portal.

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