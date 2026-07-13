Potukao se s maloletnicima pa otišao kući po oružje! Detalji pucnjave u školskom dvorištu u Smederevu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, brzom i efikasnom intervencijom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su noćas U. R. (24), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- On se sumnjiči da je, nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa nekoliko maloletnika u dvorištu jedne osnovne škole u Smederevu, otišao do svoje kuće, uzeo gasni pištolj sa metalnim kuglicama u okviru i vratio se, a potom u ulici pored škole ispalio nekoliko kuglica prema maloletnicima i jednog od njih pogodio u šaku - navodi se u saopštenju Policijske uprave Smederevo.

On se zatim, kako se sumnja, vratio do svoje kuće, ostavio pištolj i ponovo krenuo ka školskom dvorištu, gde je, videvši patrolu policije, pokušao da pobegne najpre skuterom, a potom i pešice, ali su ga policijski službenici ubrzo sustigli i uhapsili.

- Pretresom porodične kuće osumnjičenog, pronađen je i oduzet gasni pištolj sa pripadajućim okvirom, u kojem se nalazilo 11 metalnih kuglica - dodaje se u saopštenju.

Osumnjičenom je, po nalogu osnovnog javnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.