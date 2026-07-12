Policija u kanadskom gradu je primila prijavu o aktivnom strelcu na festivalu salse nešto posle 20 časova po lokalnom vemenu u subotu.

Policija je saopštila da je došlo do razmene vatre između dve osobe, i da su na mestu događaja pronađena dva vatrena oružja.

Nije bilo hapšenja, a potraga je trenutno u toku.

Zamenik šefa policije Toronta, Fransisko Baredo, opisao je scenu kao "veoma haotičnu". Naveo je da je na festivalu bilo oko 13.000 ljudi kada se pucnjava dogodila.

Kanadski premijer Mark Karni rekao je da je "užasnut" smrtonosnom pucnjavom.

Pomolio se "porodicama koje tuguju za svojim voljenima, onima koji su u kritičnom stanju i svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem".