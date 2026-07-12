Policija u kanadskom gradu je primila prijavu o aktivnom strelcu na festivalu salse nešto posle 20 časova po lokalnom vemenu u subotu.

Policija je saopštila da je došlo do razmene vatre između dve osobe, i da su na mestu događaja pronađena dva vatrena oružja.

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Nije bilo hapšenja, a potraga je trenutno u toku.

Zamenik šefa policije Toronta, Fransisko Baredo, opisao je scenu kao "veoma haotičnu". Naveo je da je na festivalu bilo oko 13.000 ljudi kada se pucnjava dogodila.

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Kanadski premijer Mark Karni rekao je da je "užasnut" smrtonosnom pucnjavom.

Pomolio se "porodicama koje tuguju za svojim voljenima, onima koji su u kritičnom stanju i svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem".

 