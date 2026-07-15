Zemljotres jačine 2,3 stepena po Rihterovoj skali registrovan je jutros u Albaniji, pokazuju podaci RSZ.

Potres je zabeležen 15. jula nešto posle 7 časova po lokalnom vremenu. Epicentar se nalazio 35 kilometara jugoistočno od Tirane, dok je žarište bilo na dubini od pet kilometara.

Za sada nema informacija o materijalnoj šteti niti o eventualno povređenim osobama.

Zemljotresi ove jačine uglavnom se svrstavaju u slabije potrese i najčešće ne izazivaju ozbiljnije posledice, mada ih stanovnici u blizini epicentra mogu osetiti.

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