Šezdesetih godina prošlog veka Britanac Brajan Robson izveo je jedan od najneobičnijih i najopasnijih poduhvata u istoriji putovanja. Bez dovoljno novca da se iz Australije vrati u rodni Vels, odlučio je da rizikuje život i pošalje samog sebe u drvenom sanduku kao običan teret.

Godine 1965. boravio je u Melburnu, a inspiraciju je pronašao u priči atletičara Redža Spajersa, koji je na sličan način uspeo da se vrati kući. Uz pomoć prijatelja, Robson je ušao u sanduk dimenzija približno 90 x 76 x 96 centimetara, koji je zatim zapečaćen i predat transportnoj službi. Sa sobom je poneo samo najosnovnije stvari - jastuk, baterijsku lampu, litar vode, čekić, kofer, knjigu sa pesmama grupe „Bitlsi“ i praznu flašu koja mu je služila za fiziološke potrebe.

Plan je bio da put do Londona traje oko 36 sati, ali je zbog promena u transportu sve krenulo po zlu. Sanduk je satima stajao na aerodromskoj pisti, često okrenut naopako, a potom je umesto direktno za Veliku Britaniju preusmeren preko Los Anđelesa. Zbog niskih temperatura, nedostatka vazduha, žeđi i iscrpljenosti, Robson je tokom čak 92 sata provedenih u sanduku više puta gubio svest i bio na ivici života.

Kada su ga aerodromski radnici u Los Anđelesu konačno pronašli, odmah je prebačen u bolnicu, gde se nekoliko dana oporavljao od posledica ovog iscrpljujućeg putovanja. Nakon lečenja deportovan je u London, a kasnije se vratio u rodni Vels, gde je proveo ostatak života. Svoju neverovatnu životnu priču objavio je 2021. godine u knjizi „The Crate Escape“, u kojoj je opisao kako je očajnička želja da se vrati kući umalo postala kobna.

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