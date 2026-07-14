Ručna bomba pronađena je danas u blizini ulaza u zgradu u kojoj se nalazi Radio-televizija Herceg-Bosne u Kiseljaku, saopšteno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Bombu su pored šahta uz stambenu zgradu uočila dva maloletnika, o čemu je policija u Kiseljaku obaveštena nakon 16 časova.

Policija je na licu mesta zatekla M. K. koji je rekao da su oko 15.30 časova izvođeni radovi na krovu zgrade tokom kojih je pao predmet za koji je mislio da je kamen, ali on vizuelnim pregledom nije pronađen.

Tim Civilne zaštite iz Busovače uklonio je ručnu bombu oko 17.30 časova.

Alo/Nezavisne

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