Investitori sa posebnom pažnjom prate razvoj situacije oko Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih svetskih pravaca za transport nafte, zbog bojazni da bi sukob mogao da ugrozi snabdevanje.

Rast cena traje već treći uzastopni dan, nakon što su američke snage pokrenule novi talas udara na iranske ciljeve i obnovile pomorsku blokadu iranskih luka u blizini Ormuskog moreuza.

Američki udari na vojne ciljeve u Iranu

Tokom sedmočasovne operacije američka vojska gađala je desetine vojnih objekata duž iranske obale i u blizini strateški važnog plovnog puta. Cilj akcije bio je da se oslabe kapaciteti Teherana za eventualno ometanje pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Istovremeno, američki predsednik Donald Tramp odustao je od plana da uvede taksu od 20 odsto na teret koji prolazi kroz ovaj moreuz. Kako je naveo, eventualni gubitak prihoda biće više nego nadoknađen budućim investicijama zemalja Persijskog zaliva u Sjedinjene Američke Države.

Tržište strahuje od novih poremećaja

Naftno tržište reagovalo je snažnim rastom cena usled obnovljenih tenzija između Vašingtona i Teherana, koje su ponovo otvorile pitanje stabilnosti isporuka energenata iz regiona.

Nova neizvesnost dolazi ubrzo nakon što su zemlje proizvođači iz Persijskog zaliva povećale izvoz nafte posle potpisivanja privremenog mirovnog sporazuma, pa investitori sada pažljivo procenjuju da li bi najnovija eskalacija mogla ponovo da poremeti globalno snabdevanje.

(Trading Economics)