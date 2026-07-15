U operaciji su, prema američkim navodima, gađani raketni položaji, skladišta dronova, pomorske snage, sistemi obalske odbrane i vojna logistika Irana.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je cilj napada dalje slabljenje sposobnosti Teherana da ugrožava trgovačke brodove i pomorski saobraćaj kroz jednu od najvažnijih energetskih ruta na svetu.Sedam sati udara iz vazduha i sa mora

Prema objavljenim informacijama, operacija je trajala približno sedam sati, a u njoj su učestvovali američki borbeni avioni, bespilotne letelice i ratni brodovi naoružani preciznim projektilima.

Napadi su bili usmereni na objekte raspoređene uz iransku obalu i oko Ormuskog moreuza, uključujući mesta za skladištenje raketa i dronova, položaje protivvazdušne odbrane, sredstva za nadzor obale, pomorske kapacitete i infrastrukturu za snabdevanje iranskih snaga.

CENTCOM je u svom zvaničnom saopštenju naveo da je tokom poslednjeg talasa pogođeno oko 90 iranskih vojnih ciljeva. Američka vojska tvrdi da su napadi izvedeni kako bi Iran imao manje mogućnosti za udare na komercijalnu plovidbu i posade civilnih brodova.

Druga velika operacija za dva dana

Najnoviji udari usledili su neposredno posle prethodne američke akcije, tokom koje je, prema CENTCOM-u, pogođeno više od 80 ciljeva.

Među metama prethodnog napada bili su iranski sistemi protivvazdušne odbrane, komandne i komunikacione mreže, obalski radari, protivbrodske rakete i više od 60 manjih plovila Korpusa čuvara Islamske revolucije.

Vašington tvrdi da je taj napad bio odgovor na iranske udare na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski moreuz. Američka strana te incidente predstavlja kao kršenje primirja i direktnu pretnju slobodi plovidbe.

Obnovljena blokada iranskih luka

Nova serija udara izvedena je ubrzo nakon što su Sjedinjene Američke Države obnovile pomorsku blokadu brodova koji ulaze u iranske luke ili ih napuštaju.

Američka vojska navodi da se blokada odnosi na saobraćaj prema iranskim lukama u Persijskom i Omanskom zalivu, dok brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz prema lukama drugih država formalno ne bi trebalo da bude ometana plovidba.

Takva odluka dodatno povećava rizik od novih sukoba na moru. Svaki pokušaj iranskih brodova da probiju blokadu mogao bi da izazove nova presretanja, a eventualni odgovor Teherana otvorio bi prostor za još šire američke napade duž iranske obale.

Vašington tvrdi da brani plovidbu

Američka administracija operaciju predstavlja kao pokušaj da se smanji sposobnost Irana da raketama, dronovima i manjim ratnim čamcima ugrožava brodove u moreuzu.

Teheran, međutim, američke napade i blokadu smatra vojnom agresijom i pokušajem gušenja iranske trgovine. Zbog toga završetak ove operacije ne znači i kraj udara.

CENTCOM je poručio da američke snage ostaju u pripravnosti i spremne za nove akcije po naredbi predsednika SAD Donalda Trampa. Posle približno 170 pogođenih ciljeva u dve uzastopne operacije, američki pritisak više nije ograničen na pojedinačne odmazde, već se pretvara u sistematski udar na iransku vojnu infrastrukturu uz Ormuski moreuz.