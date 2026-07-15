Snimak putovanja i poruka predsednika objavljeni su putem zvaničnog instagram naloga:

"Peti samit Jugoistočna Evropa - Ukrajina kojem prisustvujem predstavljajući našu Srbiju.



Posle Odese, Atine, Dubrovnika i Tirane, red je došao na Kijev. Verujem da ćemo imati dobar samit, pružiti jedni drugima podršku na evropskom putu, uvećati bilateralnu saradnju.



Kao i svaki put, biće ne laki razgovori o zajedničkoj Deklaraciji učesnika.



Posle Pariza, putovao sam popodne i celu noć, preko Moldavije i centralnog dela Ukrajine kako bih stigao u Kijev. Malo umoran, ali boriću se i čuvati Srbiju", poručio je Vučić.

Inače, Ukrajina ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Iz toga razloga, predstavnici tzv. Kosova ne učestvuju u samitu.