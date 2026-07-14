Federalni istražni biro (FBI) ponudio je nagradu od 15.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije, hapšenja i osude osobe ili osoba odgovornih za smrt novorođenčeta čije je telo pronađeno u prenosivom toaletu na popularnom muzičkom festivalu u američkoj saveznoj državi Mičigen.

Nagrada je raspisana nekoliko nedelja nakon što je telo bebe pronađeno 28. juna u prenosivom toaletu u kamp zoni festivala Electric Forest, saopštila je u ponedeljak Državna policija Mičigena, prenosi New York Post.

Novorođenče, staro manje od 28 dana, pronašao je radnik kompanije zadužene za održavanje prenosivih toaleta tokom redovnog servisiranja.

Preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da je beba rođena živa i sposobna za život, potvrdila je policija.

Istražitelji su razgovarali sa jednom ženom iz grada Muskegona koja je prisustvovala četvorodnevnom festivalu i za koju se verovalo da poseduje informacije važne za istragu. Policija je navela da je žena u potpunosti sarađivala s istražiteljima i da je u međuvremenu isključena kao osumnjičena.

Kancelarija FBI u Detroitu saopštila je u ponedeljak da pruža pomoć Državnoj policiji Mičigena u istrazi i da nudi nagradu od 15.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije, hapšenja i osuđujuće presude odgovornih za smrt novorođenčeta.

Rasprodati festival održan je na ranču Double JJ Ranch u mestu Rotberi i okupio je desetine izvođača elektronske dens muzike.

Državna policija Mičigena saopštila je na društvenoj mreži X da je "uverena" da će dalja istraga i forenzička analiza dovesti do identifikacije osumnjičenog.

- Istražitelji veruju da postoje osobe koje imaju važne informacije u vezi s ovim slučajem, ali oklevaju da ih podele sa policijom - navodi se u saopštenju.

Policija je pozvala sve koji imaju informacije o smrti novorođenčeta da ih dostave Državnoj policiji Mičigena ili najbližoj kancelariji FBI.

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