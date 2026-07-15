Pevačica Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Amidži šou" na televiziji Pink, gde je otvoreno govorila o brojnim aktuelnim temama iz privatnog i poslovnog života.

Tokom razgovora nije izbegla ni pitanja o bivšim partnerima i brakovima iza sebe. Između ostalog, otkrila je da joj je bivši suprug Duško Tošić nedavno poslao poruku, što je izazvalo veliko interesovanje javnosti.

Međutim, posebnu pažnju privukla je rubrika "Pitanja sa Instagrama", u kojoj su gledaoci imali priliku da joj postave pitanja.

– Ko je bio bolji muž, Bojan Karić ili Duško Tošić? – glasilo je jedno od pitanja.

– Da su bili dobri, ne bi bili bivši – kratko je odgovorila Karleuša.

Voditeljka Tijana Jovanović potom je pokušala da izvuče konkretniji odgovor.

– Ali koji bi bio bolji, kada bi baš morala da biraš? – upitala je.

Jelena je potom bez zadrške odgovorila:

– Bolji je bio onaj kome sam rodila dvoje dece i sa kojim sam provela 17 godina. Znam da sam ja njemu bila skupa investicija, kako on kaže. Bila sam rupa bez dna koja troši i spaljuje novac na karijeru. Sada ima ove u budžetu do sto evra, pa će biti bolje – rekla je Karleuša, aludirajući na bivšeg supruga Duška Tošića.

Njena izjava izazvala je burne reakcije, a mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da pevačica ni ovog puta nije birala reči kada je govorila o odnosu sa bivšim mužem. Karleuša je tokom gostovanja više puta istakla da nema problem da javno kaže svoje mišljenje, čak i kada zna da će ono izazvati različite reakcije.

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