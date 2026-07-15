Simpatizer blokadera Đorđe Vukadinović tužno je u emisiji u kojoj je gostovao priznao: Vučić bi mogao nakon izbora imati većinu.

Uživo u emisiji Vukadinović je rekao:

- Rejting vladajuće liste od 43-44% nije malo, ne da nije malo nego je to jako mnogo ali nije ni većina. Međutim, uz neke manjine, uz neke inženjeringe, uz neke pojave nekih novih koji kažu 'nećemo ni sa ovima ni sa onima', on bi od te realne manjine, mogao bi napraviti većinu.

Na taj način u svega par rečenica srušio je snove blokadera o "laganoj pobedi Vučića".

Istakao je da "Vučićevi glasači znaju za koga glasaju, opozicioni ne!"

- Kad je reč o vladajućoj koaliciji, lista Aleksandar Vučić, ona je negde između 42 i 44 posto. To je, naravno, ogromno. Dobar deo ove tviteraške i ove javnosti na društvenim mrežama kaže 'u, preterao si, nema on ni 30%' – to je naš nalaz. Kao što je na ovoj drugoj strani jako teško i to je tek muka razlučiti glasače studentske liste, opozicije, tvrde, meke i tako dalje. S tim što tu ima još jedno problematično 'ali', režimski deo zna za koga glasa, siguran je da će izaći da glasa, za ove druge to nije toliko jasno, znači mnogo je čvršće to opredeljenje! - rekao je Vukadinović.