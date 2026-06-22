U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Dejana D. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je 20. juna 2026. godine na teritoriji GO Čukarica vatrenim oružjem koje je neovlašćeno nosio izazvao opasnost za život ili telo ljudi.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak predložilo da Dejanu D. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavljaju krivična dela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da je Dejan D. 20. juna oko 14 časova upravljao vozilom marke „Mercedes ML“ pa je na raskrsnici ulica Miška Kranjca i Pilota Mihajla Petrovića došlo do konflikta u saobraćaju između njega i oštećenog P.S. koji je upravljao kombijem marke „Opel Vivaro“, nakon čega je P.S. nastavio sa kretanjem, dok je osumnjičeni Dejan D. krenuo da ga prati, pretičući kolonu vozila.

U jednom trenutku je izvadio pištolj marke „crvena zastava 70“, kalibra 7,65 mm, za čije držanje i nošenje nije imao odobrenje nadležnog državnog organa, te je iz svog vozila ovim pištoljem više puta pucao u pravcu kombija kojim je upravljao oštećeni P.S, a zatim je nastavio da ga juri i prati prema naselju Žarkovo sve do Trgovačke ulice, gde se kombi vozilo zaustavilo na semaforu.

Potom je osumnjičeni Dejan D. prednjim desnim delom svog vozila „Mercedes ML“, namerno udario u vozačeva vrata vozila „Opel Vivaro“ u kojem se nalazio P.S, te je tom prilikom odbacio kombi na motocikl koji je stajao sa desne strane kombija, a kojim je upravljao oštećeni O.J. koji je pao sa motora i zadobio telesne povrede.

Osumnjičeni Dejan D. je izašao iz svog vozila te je sa metalnom šipkom u rukama prišao kombi vozilu i kroz otvoreni prozor zadao jedan udarac šipkom u predelu glave oštećenom P.S, koji je uspeo da mu istrgne šipku iz ruku.

Nakon toga osumnjičeni Dejan D. je u blizini lica mesta bacio u žbunje pomenuti pištolj sa metkom u cevi i 6 metaka u okviru.

U međuvremenu su na lice mesta stigli policiski službenici Interventne jedinice J92 koji su pronašli odbačeni pištolj, a osumnjičenog zatekli u obližnoj pečenjari gde su ga lišili slobode.