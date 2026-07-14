Američka centralna komanda (CENTCOM) potvdila je danas da su američke snage pokrenule nove napade na Iran, i istakla da je nova blokada iranskih luka započela večeras u 22 časa.

Iz CENTCOM-a je saopšteno da su SAD "započele novu rundu napada na Iran kako bi nastavile da uništavaju iranske kapacitete koji se koriste za napad na komercijalno brodarstvo u Ormuskom moreuzu", prenosi Skaj njuz.

CENTCOM je ogranak američke vojske zadužen za Bliski istok. Ranije danas iranski mediji preneli su da su američki projektili eksplodirali u blizini elektrane na iranskom ostrvu Kiš u Persijskom zalivu.

Prema navodima Elektrodistribucije grada Kiša, bombardovanje moglo bi da dovede do isključivanja pojedinih proizvodnih jedinica iz elektroenergetskog sistema.

Tasnim je, takođe, javio da je u današnjim američkim napadima na luku na ostrvu Kiš oštećen veći broj plovila. Iranska novinska agencija Fars prenela je da su se u međuvremenu čule eksplozije i na ostrvu Kešm na jugu Irana. Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama niti o razmerama materijalne štete.