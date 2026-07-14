Tokom rasprave došlo je do žestoke rasprave između opozixionog poslanika Dalije Orešković i poslanika Domovinskog pokreta Stipe Mlinarića i Darija Pušića, pri čemu je jedna od glavnih tema bilo pitanje Herceg Bosne.

Orešković je poručila da smatra da se Hrvatska predloženom rezolucijom politički upliće u unutrašnja pitanja BiH.

"Zadiranje u izborni sistem BiH i političko uplitanje u susednu državu ne vodi ničemu dobrom", rekla je Orešković.

Ocenila je da bi rešenja za položaj Hrvata u BiH trebalo da traže njihovi legitimni politički predstavnici kroz dijalog s druga dva konstitutivna naroda, a ne Hrvatski sabor.

Govoreći o sadržaju rezolucije, ustvrdila je da se njome šalje poruka afirmacije Herceg-Bosne.

"Politički akteri u Hrvatskoj s mahom desnog i proustaškog političkog spektra odlučili su da se teraju parlament da donese politički akt kojim se šalje poruka o afirmaciji Herceg Bosne", kazala je.

Podsetila je da se Herceg Bosna spominje i u presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, uključujući predmet "Prlić i drugi", ocenivši da takav pristup ne doprinosi dijalogu među narodima u BiH.

Orešković je najavila da će glasati protiv rezolucije.

Odgovorio joj je poslanik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, koji je odbacio optužbe da je DP proustaška stranka.

"Izuzetno mi je drago, koleginice Orešković, što nećete podržati ovu rezoluciju. Kad je za vas Domovinski pokret, vladajuća stranka u koaliciji, proustaška, vi ste time rekli sami o sebi sve", rekao je Mlinarić.

Dodao je da u Klubu Domovinskog pokreta sedi veliki broj hrvatskih branitelji, ustvrdivši da bez Herceg-Bosne i Hrvatskog veća odbrane danas ne bi bilo ni Hrvata u BiH.

"Da oni nisu postojali, danas mi ne bi uopšte mogli donositi rezoluciju jer Hrvata u BiH, nažalost, ne bi bilo", rekao je Mlinarić.

Orešković mu je kratko odgovorila:

"Što se tiče brojnih politika Hrvatske prema BiH iz devedesetih, nemojte me vući za jezik", prenosi zagrebačka N1.

U raspravu se uključio i poslanik Domovinskog pokreta Dario Pušić, koji je takođe branio istorijsku ulogu Herceg Bosne.

"Da nije bilo proglašenja Herceg Bosne i da nije bilo HVO-a, ne bi bilo ni BiH. Herceg Bosna je ugrađena u Federaciju BiH", rekao je Pušić.

Na to je Orešković odgovorila da upravo takve izjave potvrđuju njene tvrdnje o stvarnim motivima rezolucije.

"Hvala što pojašnjavate da je pravi motiv ove rezolucije reafirmacija Herceg Bosne", poručila je Orešković.