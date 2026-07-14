Veliki šumski požar izbio je u oblasti Latas na grčkom ostrvu Evija, gde je u toku opsežna akcija gašenja vatre koja se zbog jakog vetra brzo proširila i približila naseljenim područjima.

Grčke vlasti podigle su visok stepen pripravnosti, a stanovnicima ugroženih mesta upućena su hitna upozorenja da napuste svoje domove i upute se ka bezbednim lokacijama.

Požar je izbio u šumskom području u blizini sela Latas oko podneva, nakon čega se plamen proširio ka području Profitis Ilijas. Nadležne službe aktivirale su sistem za hitno upozoravanje 112, kojim je stanovništvu naložena evakuacija u pravcu priobalnog grada Aliverija.

Velike vatrogasne snage na terenu

U gašenju požara učestvuje oko 80 vatrogasaca, specijalizovana jedinica za šumske požare, 24 vatrogasna vozila, šest protivpožarnih aviona i tri helikoptera. Lokalna samouprava obezbedila je i cisterne sa vodom kako bi pomogla ekipama na terenu. Požar je prvi put uočen zahvaljujući nadzornom dronu, koji i dalje šalje snimke u realnom vremenu i pomaže u koordinaciji akcije gašenja.

Istovremeno, na lice mesta upućeni su i istražitelji grčke vatrogasne službe koji treba da utvrde uzrok izbijanja požara. Područje južne Evije bilo je među regionima za koje su meteorološke službe ranije izdale upozorenje zbog visokog rizika od izbijanja i brzog širenja požara.

(Ekathimerini.com)