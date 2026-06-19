Slučaj lekara Džona Šnebergera ostao je upamćen kao jedan od najneobičnijih primera izbegavanja pravde u modernoj kriminalistici. Ovaj doktor, poreklom iz današnje Zambije, godinama je uspevao da izbegne hapšenje zbog seksualnih napada zahvaljujući sofisticiranoj prevari koja je zbunjivala istražitelje i forenzičare.

Sve je počelo 1992. godine u Kanadi, kada ga je jedna 23-godišnja pacijentkinja optužila da ju je drogirao i seksualno zlostavljao tokom pregleda. Iako je žrtva detaljno opisala događaj i policiji prijavila napad, DNK analiza nije povezala lekara sa biološkim tragovima pronađenim nakon zločina. Testiranje je ponovljeno više puta, ali su rezultati svaki put išli u njegovu korist.

Ubeđena da govori istinu, žrtva nije odustala od borbe. Angažovala je privatnog istražitelja koji je uspeo da pribavi dodatni DNK uzorak, a rezultati su ovog puta ukazali na potpuno drugačiji zaključak. Ipak, tek nekoliko godina kasnije slučaj je dobio konačan epilog.

Preokret je usledio 1997. godine kada je Šnebergerova supruga prijavila policiji da je godinama drogirao i seksualno zlostavljao njenu maloletnu ćerku iz prvog braka. Novi uzorci DNK nedvosmisleno su ga povezali sa krivičnim delima.

Tokom suđenja otkriven je neverovatan način na koji je uspevao da prevari istražitelje. U ruku je hirurški ugradio plastičnu cevčicu napunjenu tuđom krvlju i sredstvima protiv zgrušavanja, pa su prilikom uzimanja uzoraka laboratorijski tehničari zapravo analizirali krv druge osobe.

Sud ga je proglasio krivim za seksualni napad, davanje štetnih supstanci i ometanje pravde, nakon čega je osuđen na zatvorsku kaznu. Ostao je bez lekarske licence, supruga se razvela od njega, a kanadske vlasti su mu kasnije oduzele državljanstvo jer je utvrđeno da ga je stekao na osnovu lažnih podataka. Nakon izlaska iz zatvora deportovan je u Južnu Afriku, gde je bezuspešno pokušao da se vrati lekarskoj profesiji.

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