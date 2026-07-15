"Tramp je rat započeo bez ovlašćenja, bez strategije i bez načina da ga završi", rekao je lider demokratskih senatora Čak Šumer, prenosi Rojters.

Usvajanje NDAA odbačeno je, iako je 50 senatora glasalo za usvajanje, a njih 46 protiv, jer prema zakonu, najmanje 60 senatora nije galsalo za usvajanje.

Svi republikanski senatori glasali su "za", osim lidera republikanske većine, Džona Tjuna, koji je glasao protiv.

Kako navodi Rojters, NDAA se obično svake godine usvaja uz snažnu dvostranačku podršku, međutim demokrate sada navode da bi odobravanje ogromnog budžeta bilo protumačeno kao pružane podrške za nastavak rata protiv Irana.

Oni se takođe protive naporima Trampove administracije da poveća vojnu potrošnju na ukupno 1,5 biliona dolara ove godine, uključujući nekoliko stotina miliona dolara koje je on tražio u posebnom zakonu o potrošnji.

Predloženi ovogodišnji NDAA predviđa rekordnih 1,15 biliona dolara za odbranu, određujući sve, od toga koliko se brodova, avionova i raketnih sistema kupuje do plaćanja povećanja plata za vojnike i kako se nositi sa geopolitičkim pretnjama.

Svake godine, Predstavnički dom i Senat usvajaju svoje verzije NDAA, pre nego što pregovarači Odbora za oružane snage dođu do kompromisne verzije koja se zatim stavlja na glasanje u svakom domu.

Ako kompromisna verzija bude usvojena, ona nakon toga biva poslata predsedniku SAD na potpis.