Portparol Ministarstva odbrane Kuvajta, pukovnik Saud Abdulaziz al Atvan, izjavio je da su oružane snage od sinoć do sada registrovale jedan balistički projektil, pet krstarećih projektila i 33 neprijateljske bespilotne letelice, koje su, kako je naveo, presretnute i neutralisane, navodi se u objavi kuvajtskog Ministarstva na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, u iranskom napadu gađani su i vitalni i civilni objekti, dok su delovi oborenih projektila pali na više lokacija širom zemlje i izazvali materijalnu štetu, prenosi Al Džazira.

On je naveo da je pogođen i jedan brod kuvajtske ratne mornarice, pri čemu su ranjena četiri pripadnika oružanih snaga.

Ministarstvo odbrane Kuvajta istaklo je da oružane snage te zemlje nastavljaju da izvršavaju svoje zadatke uz punu borbenu gotovost i stalnu pripravnost radi očuvanja bezbednosti zemlje i zaštite građana i stranih državljana.